ليوناردو جارديم مطلوب في الدوري البرازيلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:54 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن مدرب العين الإماراتي، ليوناردو جارديم، تلقى عرضاً من أحد الأندية البرازيلية.

ووفقاً لما ذكرته التقارير، فإن كروزيرو مهتم بالتعاقد مع جارديم، حتى أن ألكسندر ماتوس، الرئيس التنفيذي للنادي البرازيلي التقى بالفعل مع المدرب البرتغالي افتراضياً.

وأشارت التقارير، إلى أن المدرب البرتغالي على استعداد للمضي قدماً في المفاوضات وتولي مهمة تدريب الفريق البرازيلي، حال الاتفاق على كل تفاصيل العقد.

جدير بالذكر، أن جارديم تولى مسؤولية تدريب العين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلفاً للأرجنتيني، هيرنان كريسبو.