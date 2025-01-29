نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيادي النرويجي يحقق أرباحا بقيمة 222 مليار دولار في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:15 مساءً - سي ان بي سي _ أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الأربعاء عن تحقيق أرباح سنوية قياسية بلغت 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار) خلال عام 2024، مدفوعة بالارتفاع القوي في أسهم التكنولوجيا.

وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يسجل فيها الصندوق أرباحاً قياسية، متجاوزاً الأرباح المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 2.2 تريليون كرونة.

وقال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للصندوق في بيان نقلته : “أداء أسهم التكنولوجيا الأمريكية كان متميزاً بشكل خاص”.

الصندوق، الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، يعد واحداً من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً.كما يستثمر الصندوق في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.

أسهم التكنولوجيا تسيطر على استثمارات الصندوق النرويجي

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وبحلول نهاية عام 2024، كانت تسع من بين أكبر عشرة استثمارات في الأسهم داخل الصندوق تتركز في شركات التكنولوجيا، حيث جاءت آبل ومايكروسوفت وإنفيديا في الصدارة.

سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي في عام 2024 عائداً على الاستثمار بنسبة 13%، وهو أقل بنقطة مئوية واحدة من العائد على مؤشره القياسي.

وصلت التدفقات المالية من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 إلى 402 مليار كرونة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2022 والذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة.

بلغ عائد الاستثمارات في الأسهم 18% العام الماضي، في حين سجلت الاستثمارات في الدخل الثابت زيادة بنسبة 1%. أما الاستثمارات في العقارات غير المدرجة فقد حققت عائداً سلبياً بنسبة 1%، في حين كان العائد على البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة سلبياً بنسبة 10%.

في نهاية العام، تم تخصيص 71.4% من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة عن 70.9% في عام 2023. بينما انخفضت حصة السندات إلى 26.6% من 27.1%، وتراجعت حصة العقارات غير المدرجة إلى 1.8% من 1.9%. كما تمثل البنية التحتية للطاقة المتجددة 0.1% من الاستثمارات، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في العام السابق.