الدوري الإسباني (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة..

ديبورتيفو ألافيس × سيلتافيغو 1-1

رايو فاليكانو × جيرونا 2-1

ريال سوسيداد × خيتافي 0-3

أتلتيك بلباو × ليجانيس 0-0

برشلونة × فالنسيا 7-1

بلد الوليد × ريال مدريد 0-3

لاس بالماس × أوساسونا 1-1

أتلتيكو مدريد × فياريال 1-1

إشبيلية × إسبانيول 1-1

ريال مايوركا × ريال بيتيس 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- ريال مدريد: 49 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة

3- برشلونة: 42 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 40 نقطة

5- فياريال 34 نقطة