نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 04:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة..
ديبورتيفو ألافيس × سيلتافيغو 1-1
رايو فاليكانو × جيرونا 2-1
ريال سوسيداد × خيتافي 0-3
أتلتيك بلباو × ليجانيس 0-0
برشلونة × فالنسيا 7-1
بلد الوليد × ريال مدريد 0-3
لاس بالماس × أوساسونا 1-1
أتلتيكو مدريد × فياريال 1-1
إشبيلية × إسبانيول 1-1
ريال مايوركا × ريال بيتيس 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- ريال مدريد: 49 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة
3- برشلونة: 42 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 40 نقطة
5- فياريال 34 نقطة