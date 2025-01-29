اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري نجوم العراق: دهوك يتخطى الكرمة 3-1

0 نشر
0 تبليغ

دوري نجوم العراق: دهوك يتخطى الكرمة 3-1

نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق: دهوك يتخطى الكرمة 3-1 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:55 مساءً - فاز دهوك على الكرمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات اليوم، الأربعاء، من دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وشهدت مباريات الأربعاء أيضاً فوز نفط البصرة على ديالى 1-0، والطلبة على مضيفه كربلاء 2-0، وتعادل نوروز مع القاسم 1-1.

ويتصدر الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 35 نقطة، يليه الطلبة بـ 33 نقطة، ولكل من الشرطة ودهوك 31 نقطة، وزاخو 29 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا