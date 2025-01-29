دوري نجوم العراق: دهوك يتخطى الكرمة 3-1

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:55 مساءً - فاز دهوك على الكرمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات اليوم، الأربعاء، من دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وشهدت مباريات الأربعاء أيضاً فوز نفط البصرة على ديالى 1-0، والطلبة على مضيفه كربلاء 2-0، وتعادل نوروز مع القاسم 1-1.

ويتصدر الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 35 نقطة، يليه الطلبة بـ 33 نقطة، ولكل من الشرطة ودهوك 31 نقطة، وزاخو 29 نقطة.