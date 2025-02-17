حكم قضائي جديد ضد المخرج محمد سامي لصالح الفنانة عفاف شعيب قضت محكمة جنح أكتوبر اليوم الإثنين 17 فبراير بتغريم المخرج محمد سامي 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان إقرأ المزيد

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، 17 فبراير بتغريم المخرج محمد سامي، 5 آلاف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب، وذلك في القضية التي أقامتها الأخيرة ضد سامي بسبب تصريحاته بشأنها في أحد البرامج التلفزيونية، والتي رأت أن بها إساءةً مباشرة لسمعتها وتشهيراً بها؛ ليتم إحالة الدعوى إلى المحكمة حتى تم إصدار الحكم اليوم.

خلاف عفاف شعيب والمخرج محمد سامي يعود إلى عام 2011، وتحديداً أثناء تصوير مسلسل "آدم" بطولة الفنان تامر حسني، والذي خاض به سامي أولى تجارِبه الإخراجية. وتجددت الأزمة عندما ظهر محمد سامي في أحد البرامج التلفزيونية، وكذّب عفاف شعيب التي كانت قد صرّحت بأن محمد سامي قد أجبرها على تصوير مشهد في "آدم" رغم معاناتها من آلام الظهر؛ مما أدّى إلى تفاقُم حالتها الصحية وقتها.

وقال محمد سامي في البرنامج: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي تكلّمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية إننا مرة كنا بنصوّر مسلسل آدم، وفي نفس الوقت بيتصوّر جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالت لي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلت لها تمام، وأنا بصوّر بالصدفة كلمني صديق في عمل آخر، قال لي تعال عدّي عليا أنا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت إنها في ستديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".

ويأتي الحكم على محمد سامي بتغريمه 5 آلاف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب، بعد يومين من صدور حكم ضده بالحبس لمدة شهرين، عن تهمة التعدّي على مدير مركز صيانة سيارات، بالسب والقذف والضرب، وتغريمه 5000 جنيه عن تهمة سب وقذف مدير مركز الصيانة، الذي تم الحكم ضده هو الآخر بغرامة 50 جنيهاً عن تهمة إتلاف سيارة المخرج.