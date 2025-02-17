ماسكارا مثالية بدون تلطخ: 4 خطوات للحصول على رموش جذابة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 10:58 مساءً - تبحث كل فتاة عن الماسكارا المثالية التي تمنح رموشها الكثافة والطول دون تلطخ أو تكتلات. بدلًا من تجربة العديد من المنتجات، يمكنكِ الاعتماد على بعض الحيل البسيطة لاختيار الماسكارا المناسبة وتطبيقها بشكل صحيح. إليكِ 4 خطوات لتحقيق ذلك:

1. استخدام البودرة أو البرايمر قبل الماسكارا:

لضمان ثبات الماسكارا لفترة أطول ومنح رموشك طولًا إضافيًا، جربي استخدام بودرة تثبيت المكياج أو البرايمر المخصص للرموش قبل وضع الماسكارا. هذه الخطوة تساعد في تهيئة الرموش وتثبيت الماسكارا بشكل أفضل.

2. تمشيط الرموش قبل وضع الماسكارا:

تأكدي من تمشيط رموشكِ جيدًا قبل وضع الماسكارا باستخدام فرشاة نظيفة. هذه الخطوة تساعد في فصل الرموش والتخلص من أي تشابكات، مما يسهل عملية وضع الماسكارا ويمنحكِ مظهرًا أكثر طبيعية.

3. اختيار الماسكارا المقاومة للماء:

تعتبر الماسكارا المقاومة للماء خيارًا مثاليًا للحصول على رموش طويلة وكثيفة تدوم لساعات دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية مثل الرطوبة أو التعرق. احرصي على اختيار الأنواع التي تحتوي على مكونات طبيعية مغذية للحفاظ على صحة رموشكِ.

4. تجنب وضع الماسكارا على الرموش السفلية:

وضع الماسكارا على الرموش السفلية قد يؤدي إلى تلطخ الكونسيلر أو تكوّن التكتلات غير المرغوبة. لتجنب ذلك، يمكنكِ استخدام كحل أو ظلال العيون الداكن لتحديد خط الرموش السفلي، مما يمنح تأثيرًا مشابهًا للماسكارا ولكن بدون أي فوضى.

نصيحة إضافية:

بعد وضع الماسكارا، استخدمي فرشاة نظيفة لتمشيط الرموش والتخلص من أي زوائد أو تكتلات. هذه الخطوة تمنح عينيكِ مظهرًا أكثر إشراقًا وجاذبية.

هذا وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ الحصول على رموش جذابة ومثالية تدوم طويلاً دون تلطخ أو تكتلات.