شركة يابانية تجذب المواهب بأسلوب مبتكر: مشروبات كحولية مجانية وإجازات صداع الكحول!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 10:58 مساءً - في ظل المنافسة الشديدة على المواهب في سوق العمل الياباني، لجأت شركة تكنولوجية صغيرة إلى حيلة مبتكرة لجذب الموظفين الجدد. فبدلًا من تقديم رواتب عالية، تقدم الشركة مزايا فريدة من نوعها، مثل المشروبات الكحولية المجانية أثناء العمل وإجازات صداع الكحول!

الشركة اليابانية تفكر خارج الصندوق:

تواجه الشركات اليابانية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، صعوبة في تقديم رواتب تنافسية للموظفين الجدد. لذلك، تسعى هذه الشركات إلى إيجاد طرق أخرى لجذب المواهب الشابة.

مزايا مبتكرة للموظفين:

تتميز شركة Trust Ring Co., Ltd، وهي شركة تكنولوجية صغيرة في أوساكا، بتقديم مزايا غير تقليدية لموظفيها، منها:

مشروبات كحولية مجانية: يمكن للموظفين تناول المشروبات الكحولية أثناء ساعات العمل.

إجازات صداع الكحول: يحصل الموظفون على إجازة في حالة الشعور بصداع الكحول في اليوم التالي.

لماذا لجأت الشركة إلى هذه الحيلة؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه لجأ إلى هذه المزايا غير التقليدية لأنه لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف دفع رواتب أعلى. كان عليه أن يقدم شيئًا يقدره الموظفون أكثر من المال.

الشركة تركز على جذب المواهب المتوافقة مع أفكارها:

يقول رئيس الشركة: “يبلغ الراتب الأساسي في شركتنا 222 ألف ين، والذي يشمل بالفعل 20 ساعة من أجر العمل الإضافي، لذا فهو يكاد يكون الحد الأدنى للأجور.. لا يمكننا حقًا زيادة الراتب الأساسي، لذا أعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يجب أن تركز على جذب المواهب ذات الأفكار المماثلة.

هذا وتُعد شركة Trust Ring Co., Ltd مثالًا على الشركات اليابانية التي تفكر خارج الصندوق لجذب المواهب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. من خلال تقديم مزايا مبتكرة وغير تقليدية، تمكنت الشركة من جذب انتباه الموظفين المحتملين والتميز عن منافسيها.