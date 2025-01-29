نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
عزّز ناصر منسي، لاعب الزمالك، صدارته لترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة من البطولة.
1- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف
2- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 4 أهداف
3- إمام عاشور (الأهلي): 4 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
5- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف
6- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف