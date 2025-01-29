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الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

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الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

عزّز ناصر منسي، لاعب الزمالك، صدارته لترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

1- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف
2- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 4 أهداف
3- إمام عاشور (): 4 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
5- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف
6- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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