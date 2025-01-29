الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

عزّز ناصر منسي، لاعب الزمالك، صدارته لترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

1- ناصر منسي (الزمالك): 6 أهداف

2- فيستون كالالا مايلي (بيراميدز): 4 أهداف

3- إمام عاشور (الأهلي): 4 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف

5- ياو أنور (البنك الأهلي): 4 أهداف

6- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف