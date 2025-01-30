أسباب الشعور بالدوخة عند الرجال وطرق تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 01:52 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

تعتبر الدوخة من المشكلات الصحية التي قد يواجهها الرجال في مختلف مراحل حياتهم. وعلى الرغم من أنها قد تبدو مجرد إزعاج طفيف في البداية، إلا أنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة والأداء اليومي للرجل.

فما هي التأثيرات المحتملة للدوخة عند الرجال وما هي الاستراتيجيات الفعالة للتعافي منها؟

أولاً، من المهم فهم أن الدوخة ليست مجرد شعور بالدوار أو الاختلال في التوازن. بل إنها تنطوي على مجموعة من الأعراض التي قد تشمل الشعور بالدوار أو الاضطراب، والشعور بالدوران أو الارتباك، والغثيان، وصعوبة التركيز، والشعور بالإرهاق. وهذه الأعراض يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الرجل على القيام بمهامه اليومية بفعالية.

من الناحية الجسدية، قد تؤدي الدوخة إلى مشاكل في التوازن والتنسيق، مما قد يزيد من خطر السقوط والإصابات. كما أنها قد تسبب صداعًا وإرهاقًا، مما يؤثر على قدرة الرجل على العمل بكفاءة.

على المستوى النفسي، قد تؤدي الدوخة إلى الشعور بالقلق والتوتر، وانخفاض الثقة بالنفس. وفي بعض الحالات، قد تسهم في ظهور الاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

للتعافي من الدوخة، هناك عدة استراتيجيات فعالة. أولاً، من المهم البحث عن السبب الكامن وراء الدوخة وعلاجه. فقد يكون الأمر ناتجًا عن مشكلة في الأذن الداخلية، أو اضطراب في الضغط الدموي، أو حتى تأثير بعض الأدوية. ولذلك، من الضروري استشارة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسب.

كما ينصح بممارسة بعض التمارين البدنية الخفيفة، مثل المشي والتمارين الرياضية المعتدلة، والتي قد تساعد في تحسين التوازن والتنسيق. وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستخدام العلاجات الفيزيائية أو التدريبات المتخصصة لتحسين وظائف الجهاز الدهليزي.

علاوة على ذلك، من المهم أن يتعلم الرجل تقنيات التنفس العميق والاسترخاء للتخفيف من الضغط النفسي والتوتر المصاحب للدوخة. كما قد يستفيد من الدعم النفسي أو العلاج المعرفي السلوكي لمعالجة الجوانب النفسية للمشكلة.