تيبو كورتوا: فينيسيوس لاعب رائع

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:52 صباحاً - علّق تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، على ما يتعرض له زميله في الفريق، فينيسيوس، من إهانات عنصرية، وقال كورتوا في بودكاست مع ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق: أحب الأجواء الرائعة في الملعب وأحب عندما تكون هناك منافسة قوية، لكن لو سمعت ما نضطر لسماعه في بعض الملاعب، إنه أمر لا يصدق.

وأضاف: في بعض الأحيان يتجاوز الأمر الحدود… مع العنصرية يجب أن يكون هناك عدم تسامح مطلقاً، وأعتقد أنه كان بإمكاننا الرد بشكل أكثر حزماً في الملعب عندما حدثت أمور كتلك التي جرت في فالنسيا.

وبسؤاله عما إذا كان يشير إلى إمكانية مغادرة الملعب كبادرة احتجاج، أجاب كورتوا: نعم، كالانسحاب… أتفهم أن الجماهير لم تكن كلها تفعل ذلك في الملعب، لكن إذا كان عليك كنادٍ إغلاق جزء من ملعبك فجأة، فسيكون التأثير كبيراً جداً.

أشاد كورتوا بـ فينيسيوس: إنه لاعب نفتقده كثيراً عندما لا يكون موجوداً، لديه مهارة واحد ضد واحد رائعة، قوي جداً، سرعته لا تصدق، لديه تسديد قوي بكلتا قدميه، وبشكل عام هو لاعب رائع.