جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 3100 دولار بنهاية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:08 صباحاً - سكاي نيوز _ رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة، ارتفاعا من 2890 دولارا، مستشهدا بالطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويقدر البنك أن “الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب تسعة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال”.

غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، فأن البنك الأمريكي يرى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

كما عدل البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية بالزيادة إلى 50 طنا شهريا من التقدير السابق البالغ 41 طنا.

وقال جولدمان ساكس إنه إذا بلغ متوسط ​​المشتريات 70 طنا شهريا، فقد ترتفع أسعار المعدن النفيس إلى 3200 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

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وعلى العكس من ذلك، إذا أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة، يتوقع غولدمان أن يصل الذهب إلى 3060 دولارا للأونصة في الفترة نفسها.

وفي تكرار لتوصيته بشراء الذهب، قال جولدمان ساكس إنه في حين أن انخفاض حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع تكتيكي في الأسعار، فإن مراكز الذهب الطويلة تظل تحوطا قويا.