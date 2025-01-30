أسباب الإصابة بالحبوب داخل الأنف وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 01:52 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعد الحبوب داخل الأنف مشكلة شائعة تواجه العديد من الناس. هذه الحبوب، والتي تُعرف طبيًا باسم “البثور الأنفية”، هي عبارة عن تجمعات من الخلايا والمواد الدهنية التي تنمو داخل تجويف الأنف. وتتسبب هذه الحبوب في العديد من الأعراض المزعجة والمؤلمة.

فما هي الأسباب الكامنة وراء ظهور الحبوب في الأنف وكيف يمكن علاجها؟

أولاً، من أهم الأسباب الشائعة لحدوث الحبوب داخل الأنف هو انسداد المسام الموجودة في بطانة الأنف. هذا الانسداد قد يكون نتيجة لزيادة إنتاج الزيوت الطبيعية أو تراكم خلايا الجلد الميتة. كما أن التهابات الجيوب الأنفية أو الحساسية الموسمية قد تؤدي إلى انتفاخ البطانة الأنفية وانسداد المسام.

علاوة على ذلك، قد تكون بعض العوامل الوراثية أيضًا سببًا في ظهور الحبوب داخل الأنف. فبعض الناس قد يكونون أكثر عرضة لتكوين هذه الحبوب بشكل طبيعي نتيجة لخصائص جينية معينة.

كما أن بعض العادات السيئة كاستخدام القطن أو أصابع اليد لتنظيف الأنف قد تؤدي إلى تهيج بطانة الأنف وظهور الحبوب. كذلك فإن التدخين والتعرض المتكرر للملوثات البيئية قد يساهم في تفاقم هذه المشكلة.

أما بالنسبة للعلاج، فهناك العديد من الخيارات المتاحة. في البداية، يمكن استخدام المراهم والكريمات المحتوية على مضادات التهابات أو مواد تجفيف لمساعدة على التخلص من الحبوب. وقد تساعد أيضًا المضادات الحيوية الموضعية في القضاء على العدوى المصاحبة.

وفي حالات أكثر شدة، قد يُلجأ إلى علاجات أكثر قوة كالحقن بالكورتيزون أو العلاجات الليزرية. كما أن جراحة إزالة الحبوب قد تكون ضرورية في بعض الحالات المتطرفة.