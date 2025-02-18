رودري: أحاول أن أكون إيجابياً…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:52 صباحاً - تحدث رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي عن تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها بداية هذا الموسم، في المباراة التي تعادل بها السيتي مع آرسنال 2-2، وقال رودري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، كل شيء على ما يرام في رأسي، لا أشعر بعدم الاستقرار في الركبة، وأحتاج للحصول على القوة في عضلات الفخذ الرباعية، هذا الأمر الأكثر أهمية…

وأضاف: هناك ما تفكر فيه وهناك ما يفعله الجسم، لذلك عليك التأكد من تواصلهما مرة أخرى، لذا أشعر أنني بحالة جيدة… في مثل هذه اللحظة أحاول أن أكون إيجابياً.. أقضى وقتاً مع عائلتي (في الولايات المتحدة) وأعمل على أجزاء من جسدي للعودة أقوى.