الرياضة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع هدف الأهلي

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عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع هدف الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي سموحة عن اقتراب المدافع محمد ربيعة لاعب نادي سموحة من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

ذكر مصدر مقرب من اللاعب محمد ربيعة مدافع نادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "هناك جلسة جمعت اللاعب اليوم بمسؤولي الزمالك وتم الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد".

وأضاف: "محمد ربيعة وقع على الانضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم".

وواصل: "الزمالك أنهى كل حاجه مع اللاعب محمد ربيعة وحاليا الزمالك يجهز العرض الرسمي لنادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب".

واختتم: "نادي سموحة وفرج عامر وأحمد سامي مدرب الفريق لن يقفوا أمام محمد ربيعة ورغبته ويرحبون بانضمامه للأبيض في الميركاتو الجاري".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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