نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع هدف الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي سموحة عن اقتراب المدافع محمد ربيعة لاعب نادي سموحة من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

ذكر مصدر مقرب من اللاعب محمد ربيعة مدافع نادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "هناك جلسة جمعت اللاعب اليوم بمسؤولي الزمالك وتم الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد".

وأضاف: "محمد ربيعة وقع على الانضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم".

وواصل: "الزمالك أنهى كل حاجه مع اللاعب محمد ربيعة وحاليا الزمالك يجهز العرض الرسمي لنادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب".

واختتم: "نادي سموحة وفرج عامر وأحمد سامي مدرب الفريق لن يقفوا أمام محمد ربيعة ورغبته ويرحبون بانضمامه للأبيض في الميركاتو الجاري".