مخاطر استخدام مغلي أوراق الشيح على اليدين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 01:52 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر نبات الشيح واحدًا من النباتات الشائعة والمنتشرة في العديد من المناطق حول العالم. يستخدم هذا النبات في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية.

ومع ذلك، فإن استخدام مغلي أوراق الشيح لليدين قد ينطوي على مخاطر وأضرار صحية جسيمة.

أولاً، من الناحية الكيميائية، تحتوي أوراق الشيح على مركبات كيميائية معقدة تُعرف باسم الأرتيميسينين. هذه المركبات لها خصائص سامة وقد تؤدي إلى تهيج الجلد والحساسية. عند استخدام مغلي أوراق الشيح على اليدين، يتم امتصاص هذه المركبات عبر الجلد مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مغلي أوراق الشيح ساخن جدًا وقد يؤدي إلى حروق شديدة على اليدين. هذه الحروق قد تكون سطحية أو عميقة، وقد تؤدي إلى تقشير الجلد وتكوين بثور وتقرحات. في حالات أكثر خطورة، قد يؤدي الاستخدام المتكرر إلى تلف دائم في الأنسجة والأعصاب.

كما أن الجلد الحساس لليدين أكثر عرضة للتهيج والتأثر بمركبات الشيح السامة. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي، حكة، احمرار وتورم. وفي بعض الحالات، قد تظهر ردود فعل تحسسية شديدة تصل إلى الانتفاخ والتقرحات الموضعية.

بالإضافة إلى الأضرار الجلدية، قد يؤدي استنشاق بخار مغلي أوراق الشيح إلى مشاكل تنفسية كالسعال والضيق في التنفس. كما أنه قد يسبب صداعًا وغثيانًا وشعورًا بالدوار.