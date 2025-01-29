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مدرب شباب الأهلي: البطائح يجيد تنفيذ التحولات الهجومية والدفاعية

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مدرب شباب الأهلي: البطائح يجيد تنفيذ التحولات الهجومية والدفاعية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:55 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة البطائح، غداً الخميس، في الجولة 14 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال سوزا: “جاهزون لمواجهة البطائح ستكون مواجهة قوية وتحدٍ خاص”.

وتابع: “المباراة بمثابة تحدٍ كبير لأننا سنواجه فريق يعرف ويجيد كيفية تنفيذ التحولات الهجومية والدفاعية بشكل جيد”.

وأكمل: “لدينا أيضاً الكفاءة العالية لقهر كل التحديات والتعامل مع أسلوب البطائح لتحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار على طريق المنافسة على اللقب”.

وأتم: “الوقت ضيق بالنسبة للتحضير بسبب مشاركتنا في مسابقات كثيرة، وأثمن الجهود التي يبذلها اللاعبون، والكفاءة العالية تجعلهم قادرين على مواجهة كل الصعاب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى كل المنافسات”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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