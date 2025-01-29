انت الأن تتابع خبر لو انت محظوظ هتعرف كل دة .. طريقة طبيعية لتنظيف القولون والبراز المتحجر بدون طبيب طريقة آمنة ومضمونة 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عملية تنظيف القولون هو أمر ضروري لا بد من أن يحرص عليه الجميع للتخلص من البراز المتحجر في الأمعاء الغليظة وهذا يمكن أن يتم بكل سهولة من خلال أطعمة معينة يمكن أن يتم تؤدي إلى تحسين عمل القولون وتليين الأمعاء للتخلص من البراز تابعونا

أطعمة مناسبة لتنظيف القولون من البراز المتحجر

أولا إكثار تناول الألياف لأنها تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وهذا يسهم في تلينا الأمعاء تخلص من البراز المتحجرة الموجود في الأمعاء الغليظة ومن هذه الأطعمة الخضراوات والفواكه.

ثانيا تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم حيث إنها ترطيب الجسم يخلص من الجفاف والذي يتسبب في وجود صلابة في البراز لذلك لا بد ألا يقل عن تناول ثمانية أكواب يوميا.

ثالثا ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لأن ذلك هو أمر الأساسي للوقاية من الإمساك وليكن هذا من خلال المشي أو الركض بما يحفز الأمعاء على العمل.

رابعا استخدام بعض الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة لعلماء والتي تخفف من الإمساك مثل مشروب النعناع أو الكمون أو الزنجبيل

أطعمة يفضل تجنبها لمرض القولون العصبي

هناك بعض الأطعمة التي يجب أن يتجنب تناولها الأشخاص من مرضى القولون العصبي حتى لا تزداد الأعراض لديهم كالتالي: