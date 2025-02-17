طرق تنضيف أدوات التجميل والعناية الخاصة بيكي

تنضيف ادوات التجميل الخاصة بيكي كل فترة مهم جدا ، ومش بس ادوات المكياج ولكن كمان كل حاجة بتستخدميها لبشرتك ولشعرك ، لان استخدام ادوات مش نضيفة ممكن يأثر بشكل سلبي على البشرة والشعر ، والنهاردة من خلال الفيديو هنتعرف مع بعض على طرق تنضيف ادوات التجميل والعناية الخاصة بيكي.

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