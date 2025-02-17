طريقة تحضير الكبدة باستخدام سفن أب: سر النكهة والطراوة

رياض - احمد صلاح - الكبدة من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري والعربي، لكنها قد تحمل أحيانًا رائحة زفارة تجعل البعض يتجنب تناولها. لحل هذه المشكلة، ظهرت العديد من الحيل، ومن أبرزها استخدام سفن أب! فهل هذه الطريقة فعالة؟ وكيف يمكن تحضير الكبدة بشكل مثالي باستخدام هذا المكون غير التقليدي؟

هل سفن أب يزيل زفارة الكبدة؟

نعم، سفن أب يساعد في التخلص من زفارة الكبدة لعدة أسباب:

حمض الستريك: يحتوي سفن أب على حمض الستريك الذي يعمل على تنظيف الكبدة وتفكيك الروائح غير المرغوبة.

يحتوي سفن أب على حمض الستريك الذي يعمل على تنظيف الكبدة وتفكيك الروائح غير المرغوبة. التفاعل مع الدم المتبقي: يساعد السفن أب في تفكيك بقايا الدم داخل الكبدة، مما يقلل من نكهة الزفارة.

يساعد السفن أب في تفكيك بقايا الدم داخل الكبدة، مما يقلل من نكهة الزفارة. تحسين الملمس: الكربونات الموجودة في السفن أب تعمل على تفتيت الألياف القاسية، مما يجعل الكبدة أكثر طراوة.

الكربونات الموجودة في السفن أب تعمل على تفتيت الألياف القاسية، مما يجعل الكبدة أكثر طراوة. إضافة نكهة حلوة خفيفة: يمنح السفن أب الكبدة لمسة حلاوة متوازنة تعزز طعمها.

طريقة تحضير الكبدة باستخدام سفن أب

المكونات:

نصف كيلو كبدة بقري أو كبدة إسكندراني

نصف كوب سفن أب

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 قرن فلفل حار (اختياري)

طريقة التحضير:

تنظيف الكبدة: اغسل الكبدة جيدًا بالماء البارد.

انقعها في نصف كوب من السفن أب لمدة 10-15 دقيقة.

اغسل الكبدة مرة أخرى بعد النقع وصفيها من السوائل. التتبيل: في وعاء، اخلط الكبدة مع الثوم المفروم، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، والملح.

اتركها لمدة 10 دقائق لتتشبع بالنكهات. القلي والتحضير: سخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضف الكبدة تدريجيًا وقلبها بسرعة حتى تصبح ذهبية اللون.

أضف الفلفل الحار إذا كنت تفضل الطعم الحار.

اطهي الكبدة لمدة 5-7 دقائق فقط لتجنب جفافها. التقديم: قدّم الكبدة ساخنة مع العيش البلدي، الطحينة، وسلطة الطماطم الحارة.

يمكن إضافة عصير الليمون على الوجه لمزيد من النكهة.

هل هذه الطريقة أفضل من الطرق التقليدية؟

استخدام سفن أب ليس الطريقة الوحيدة للتخلص من زفارة الكبدة، فهناك طرق أخرى مثل النقع في اللبن أو استخدام الخل والليمون. لكن ما يميز السفن أب هو سرعته في إزالة الزفارة، بالإضافة إلى تحسين قوام الكبدة وإضفاء نكهة مميزة.