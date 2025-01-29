اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال أوروبا… ترتيب الفرق قبل الجولة الثامنة

0 نشر
0 تبليغ

دوري أبطال أوروبا… ترتيب الفرق قبل الجولة الثامنة

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… ترتيب الفرق قبل الجولة الثامنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 صباحاً - نذكركم في السطور القادمة بترتيب فرق مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة والأخيرة والتي تجري جميعها اليوم الأربعاء، وتنطلق الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة…

1- ليفربول: 21 نقطة (15- 2)
2- برشلونة: 18 نقطة (26- 11)
3- آرسنال: 16 نقطة (14- 2)
4- إنتر ميلان: 16 نقطة (8-1)
5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة (16- 11)
6- ميلان: 15 نقطة (13- 9)
7- أتلانتا: 14 نقطة (18- 4)
8- باير ليفركوزن: 13 نقطة (13- 7)
9- أستون فيلا: 13 نقطة (9- 4)
10- موناكو: 13 نقطة (13- 10)
11- فينورد روتردام: 13 نقطة (17- 15)
12- ليل: 13 نقطة (11- 9)
13- ستاد بريست: 13 نقطة (10- 8)
14- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة (19- 11)
15- بايرن ميونيح: 12 نقطة (17- 11)
16- ريال مدريد: 12 نقطة (17- 12)
17- جوفنتوس: 12 نقطة (9- 5)
18- سيلتك: 12 نقطة (11- 10)
19- آيندهوفن: 11 نقطة (13- 10)
20- كلوب بروج: 11 نقطة (6- 8)
21- بنفيكا: 10 نقاط (14- 12)
22- باريس سان جيرمان: 10 نقاط (10- 8)
23- سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط (12- 11)
24- شتوتغارت: 10 نقاط (12- 13)
25- مانشستر سيتي: 8 نقاط (15- 13)
26- دينامو زغرب: 8 نقاط (10- 18)
27- شاختار: 7 نقاط (7- 13)
28- بولونيا: 5 نقاط (3- 8)
29- سبارتا براغ: 4 نقاط (7- 19)
30- لايبزيج: 3 نقاط (8- 14)
31- جيرونا: 3 نقاط (4- 11)
32- سيرفينا زفيزدا: 3 نقاط (12- 22)
33- شتورم غراتس: 3 نقاط (4- 14)
34- ريد بول سالزبورغ: 3 نقاط (4- 23)
35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط (6- 24)
36- يونج بويز: دون نقاط (3- 23)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا