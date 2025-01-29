دوري أبطال أوروبا… ترتيب الفرق قبل الجولة الثامنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 صباحاً - نذكركم في السطور القادمة بترتيب فرق مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة والأخيرة والتي تجري جميعها اليوم الأربعاء، وتنطلق الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة…

1- ليفربول: 21 نقطة (15- 2)

2- برشلونة: 18 نقطة (26- 11)

3- آرسنال: 16 نقطة (14- 2)

4- إنتر ميلان: 16 نقطة (8-1)

5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة (16- 11)

6- ميلان: 15 نقطة (13- 9)

7- أتلانتا: 14 نقطة (18- 4)

8- باير ليفركوزن: 13 نقطة (13- 7)

9- أستون فيلا: 13 نقطة (9- 4)

10- موناكو: 13 نقطة (13- 10)

11- فينورد روتردام: 13 نقطة (17- 15)

12- ليل: 13 نقطة (11- 9)

13- ستاد بريست: 13 نقطة (10- 8)

14- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة (19- 11)

15- بايرن ميونيح: 12 نقطة (17- 11)

16- ريال مدريد: 12 نقطة (17- 12)

17- جوفنتوس: 12 نقطة (9- 5)

18- سيلتك: 12 نقطة (11- 10)

19- آيندهوفن: 11 نقطة (13- 10)

20- كلوب بروج: 11 نقطة (6- 8)

21- بنفيكا: 10 نقاط (14- 12)

22- باريس سان جيرمان: 10 نقاط (10- 8)

23- سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط (12- 11)

24- شتوتغارت: 10 نقاط (12- 13)

25- مانشستر سيتي: 8 نقاط (15- 13)

26- دينامو زغرب: 8 نقاط (10- 18)

27- شاختار: 7 نقاط (7- 13)

28- بولونيا: 5 نقاط (3- 8)

29- سبارتا براغ: 4 نقاط (7- 19)

30- لايبزيج: 3 نقاط (8- 14)

31- جيرونا: 3 نقاط (4- 11)

32- سيرفينا زفيزدا: 3 نقاط (12- 22)

33- شتورم غراتس: 3 نقاط (4- 14)

34- ريد بول سالزبورغ: 3 نقاط (4- 23)

35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط (6- 24)

36- يونج بويز: دون نقاط (3- 23)