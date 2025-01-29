نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… ترتيب الفرق قبل الجولة الثامنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 05:49 صباحاً - نذكركم في السطور القادمة بترتيب فرق مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة والأخيرة والتي تجري جميعها اليوم الأربعاء، وتنطلق الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة…
1- ليفربول: 21 نقطة (15- 2)
2- برشلونة: 18 نقطة (26- 11)
3- آرسنال: 16 نقطة (14- 2)
4- إنتر ميلان: 16 نقطة (8-1)
5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة (16- 11)
6- ميلان: 15 نقطة (13- 9)
7- أتلانتا: 14 نقطة (18- 4)
8- باير ليفركوزن: 13 نقطة (13- 7)
9- أستون فيلا: 13 نقطة (9- 4)
10- موناكو: 13 نقطة (13- 10)
11- فينورد روتردام: 13 نقطة (17- 15)
12- ليل: 13 نقطة (11- 9)
13- ستاد بريست: 13 نقطة (10- 8)
14- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة (19- 11)
15- بايرن ميونيح: 12 نقطة (17- 11)
16- ريال مدريد: 12 نقطة (17- 12)
17- جوفنتوس: 12 نقطة (9- 5)
18- سيلتك: 12 نقطة (11- 10)
19- آيندهوفن: 11 نقطة (13- 10)
20- كلوب بروج: 11 نقطة (6- 8)
21- بنفيكا: 10 نقاط (14- 12)
22- باريس سان جيرمان: 10 نقاط (10- 8)
23- سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط (12- 11)
24- شتوتغارت: 10 نقاط (12- 13)
25- مانشستر سيتي: 8 نقاط (15- 13)
26- دينامو زغرب: 8 نقاط (10- 18)
27- شاختار: 7 نقاط (7- 13)
28- بولونيا: 5 نقاط (3- 8)
29- سبارتا براغ: 4 نقاط (7- 19)
30- لايبزيج: 3 نقاط (8- 14)
31- جيرونا: 3 نقاط (4- 11)
32- سيرفينا زفيزدا: 3 نقاط (12- 22)
33- شتورم غراتس: 3 نقاط (4- 14)
34- ريد بول سالزبورغ: 3 نقاط (4- 23)
35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط (6- 24)
36- يونج بويز: دون نقاط (3- 23)