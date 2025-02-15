افتتاح مبسط للبطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

بمشاركة 7 أندية بعد الانسحاب المفاجئ لنادي النجمة

افتتحت يوم أمس منافسات البطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي تستضيفها سلطنة عمان عبر نادي عمان حتى يوم 24 من الشهر الحالي، والتي تقام منافساتها على الصالة الرئيسية بمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وجاء الافتتاح برعاية صاحب السُّمو السَّيد محمد بن سالم آل سعيد بحضور رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد موسى البلوشي ورئيس مجلس إدارة نادي عمان منير الرواحي وعدد من الشخصيات الرياضية المحلية والخارجية. حفل الافتتاح جاء مبسطًا بدخول الفرق المشاركة من خلال اعلام الدول التي رفعها مجموعة من الطلاب المشاركين في حفل الافتتاح، بعدها انطلقت المباراة الثانية والتي جمعت فريقي نادي عمان ودبا الحصن ضمن لقاءات المجموعة الثانية من البطولة. وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع الريان القطري والنور السعودي في الساعة الخامسة مساءا.. وتشهد البطولة مشاركة سبعة فرق بعد الانحساب المفاجيء من قبل فريق النجمة البحريني الذي اعتذر لأسباب خاصة قبل انطلاقة البطولة بايام قليلة مما اربك اللجنة الفنية في وضع جدول اخر للبطولة، وكذلك تغيير في جدول تحديد المراكز. وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن لقاءات المجموعة الأولى حيث يلتقي الريان القطري مع النور السعودي في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

تعديل في تحديد المراكز

أصدرت اللجنة الفنية للبطولة وبموافقة جميع الفرق المشاركة جدول تحديد المراكز من الخامس إلى السابعة، وذلك خلال الاجتماع الفني للبطولة حيث طالب حمد النعيمي عضو اللجنة الفنية من جميع الفرق المشاركة في تحديد مصير المراكز بعد انسحاب فريق النجمة البحريني من البطولة وأبدى الجميع الموافقة على مقترح اللجنة الفنية بأن يتم الاستفادة من هذه المشاركة بخوض أكبر قدر من المباريات حيث أسفر الجدول الجديد بأن يلاقي صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى صاحب المركز الرابع من المجموعة الثانية، وفي تحديد المركزين الخامس والسادس يلعب الفائز من مباراة تحديد المراكز مع ثالث المجموعة الثانية، وتبقى تحديد المراكز من الأول إلى الرابع على ما كان عليه سابقًا.

السيب يخلد لراحة طويلة

يخلد فريق السيب أحد ممثلي سلطنة عمان في هذه البطولة إلى راحة طويلة حتى يخوض لقاءه الأول في منافسات المجموعة الأولى للبطولة أمام فريق الريان القطري يوم الثلاثاء القادم، وإثر انسحاب فريق النجمة البحريني على جدول مباريات المجموعة الأولى وكان السيب هو المستفيد الأكبر بعدد راحة أكبر عن بقية الفرق، حيث سيخوض السيب مباراته الثانية أمام فريق النور السعودي في آخر لقاءات دور المجموعات يوم الخميس القادم. ويملك السيب فرصة جيدة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني بعد غياب النجمة البحريني ويحتاج الفريق إلى فوز على أقل تقدير من أجل التواجد في المربع الذهبي، ودخل السيب أجواء البطولة بعد أن استقر في مقر إقامة الوفود المشاركة وخاض مع بقية الفرق الحصص التدريبية المقررة له وسبقها معسكر تدريبي للفريق خلال الأيام الماضية خاض خلاله عددًا من التجارب الودية منها أمام فريق دبا الحصن.

حدث رياضي مهم

أوضح جهاد بن عبدالله الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية ونائب رئيس مجلس إدارة نادي عُمان، أن استضافة نادي عُمان للبطولة الخليجية ٤١ للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، هي حدث رياضي مهم يجمع شعوب الخليج العربي تحت مظلة الرياضة، ويعزز أواصر التعاون بين الدول، كما أن أهمية هذه البطولة تكمن في كونها فرصة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مما يعكس مستوى التطور الرياضي عامة وكرة اليد خاصة في المنطقة، وتسهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الأندية المشاركة. وأشار إلى أن البطولة تُعد من البطولات التنافسية القوية التي تشهد مشاركة أندية متميزة من دول الخليج العربي، حيث تجمع أفضل الأندية التي حققت إنجازات في كؤوسها المحلية، مما يجعل المنافسة على أعلى مستوى. وأضاف: وجود منافسة قوية بين الأندية المشاركة يعكس تطور كرة اليد في المنطقة، ويسهم في رفع مستوى الأداء الفني للاعبين والفرق. كما أن هذه البطولة تُعد فرصة للأندية لاختبار قوتها أمام أندية من دول مختلفة، مما يعزز الخبرة الدولية للاعبين والإدارات الفنية. وأوضح أنه من النقاط المهمة أيضًا أن هذه البطولة تعزز الروح الرياضية وتقوي العلاقات بين الأندية الخليجية، مما يسهم في تطوير الرياضة بشكل عام في المنطقة.

مشاركة أفضل الأندية الخليجية

قال موسى البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد إلى إنه دائمًا ما يكون للبطولات الخليجية طعم خاص ومختلف تمامًا عن البطولات الأخرى، بحكم تجمع أبناء الخليج في أجواء استثنائية وهو المكسب الحقيقي لهذه البطولة المقامة في سلطنة عمان التي من المتوقع أن تشهد أحداثها ملحمة من التنافس بين الأشقاء للوصول إلى منصات التتويج. وأضاف: يشارك في هذه البطولة أفضل الأندية على مستوى القارة وكما شاهدنا خلال الأعوام السابقة فإن بطولات الخليج لكرة اليد للأندية تُعَد من أفضل البطولات من الناحية الفنية بحكم مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى الخليج والقارة واستقطاب الأندية المشاركة لأفضل اللاعبين المحترفين والمحليين والاستفادة من نظام البطولة ولوائحها الفنية فيما يخص نظام التسجيل والإعارة وعادة ما يكون مستوى هذه البطولة كبيرًا. وتابع: نادي عمان مستضيف البطولة أعد العدة لهذه البطولة تنظيميًّا وفنيَّا كونه النادي المستضيف واستعد جيدًا من خلال المشاركة بمباريات دوري الدرجة الأولى وأيضًا في المعسكر الخارجي الذي أقامه في مملكة البحرين، أما نادي السيب الممثل الآخر لسلطنة عمان في هذه البطولة فقد استعد كذلك من خلال المشاركة بدوري الدرجة الأولى ولعب عددًا من المباريات مع فرق النخبة قبل أن يستضيف نادي دبا الحصن ولعب معه تجربة ودية في الأيام الماضية. ونتمنى التوفيق لناديي عمان والسيب وتمثيل كرة اليد العمانية خير تمثيل، والجميع داعم للناديين في هذه البطولة التي ستكون استثنائية بالتأكيد بحكم وجودها في سلطنة عمان. أما فيما يخص التنظيم فقد أكد البلوشي أنه كان هناك تنسيق مسبق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لهذه الاستضافة ونقدم الشكر للمعنيين بالوزارة على تعاونهم ودعمهم لنا ولنادي عمان في هذه الاستضافة التي بالتأكيد عملنا عليها وبإشراف مباشر من الاتحاد ومتابعة من الوزارة التي دأبت على توفير كافة السبل لإنجاح هذا الحدث. وتابع البلوشي: عمل الاتحاد العماني لكرة اليد جنبا إلى جنب مع نادي عمان لكي تخرج هذه النسخة الخليجية بصورة جيدة تليق بسمعة سلطنة عمان، وكان هناك إشراف مباشر لكل تفاصيل البطولة التنظيمية والفنية والحمد لله تم إنجاز كافة المتطلبات التنظيمية وها نحن نستعد تماما لانطلاق البطولة، مبينًا أنه قبل أيام جرى إقامة المؤتمر الصحفي لنادي عمان المستضيف للكشف عن كافة الخطوات والتجهيزات لهذه الاستضافة والاستعداد التام لها. وأضاف: كما يعلم الجميع فإن سلطنة عمان على موعد هذا العام أيضا مع استضافة دورة الألعاب الخليجية الشاطئية لكرة اليد الشاطئية التي ستنطلق مطلع أبريل المقبل وبعدها مباشرة البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية «تصفيات بطولة العالم ٢٠٢٦م» التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة وبالتحديد مطلع مايو القادم بمشارك ١١ منتخبًا للرجال و٤ للفتيات، مشيرًا إلى أن كل هذه الأحداث تعد فرصة سانحة لمحبي كرة اليد لمتابعة هذه البطولات وهذه الأجواء الاستثنائية مع تمنياتنا لمنتخباتنا وأنديتنا بتقديم الصورة المشرفة لسلطنة عمان وتحقيق الأهداف المرجوة.

الفوز منعرج إيجابي

أحمد الجساسي

قال أحمد الجساسي مدير فريق كرة اليد بنادي عمان إلى إن المواجهة الأولى للفريق أمام دبا الحصن الإماراتي ستشكل دافعًا معنويًّا كبيرًا للاعبين في حالة تحقيق الفوز فيها، حيث سيشكل الانتصار منعرجًا إيجابيًّا للفريق وستكون حظوظه وافرة لبلوغ الأدوار النهائية من البطولة، مبينًا أنه لا يوجد مستحيل على الفريق في هذه المشاركة، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في مبارياته الودية التي لعبها في معسكر البحرين، والفريق تلقى إشادة واسعة بأدائه الجيد خلال المباريات التجريبية وبالفعل ظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد وجاءت النتائج جيدة.