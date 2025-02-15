العوابي ـ من حمود الخروصي: شهدت مباريات المربع الذهبي من دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم الذي ينظمه المركز الرياضي بولاية العوابي تنافسا قويا بين الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي، ففي المباراة الاولى التي جمعت فريق الملدة من نادي المصنعة وفريق القرط من نادي المصنعة، سيطر الحذر الشديد من الفريقين على مجريات المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ضربات الحظ الترجيحية وترجح الكفة في الختام فريق الملدة ويصل بذلك إلى المباراة النهائية. وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق الغشب من نادي الرستاق وفريق النور من نادي نخل شهدت تنافسا قويا بين الفريقين وتمكن لاعب فريق الغشب هشام الهلالي في الدقيقة ٣٠ من تسجيل الهدف الاول لفريقه، وتمكن لاعب فريق النور إدريس المحرزي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الاخيرة من المباراة، لتحتكم المباراة الى ضربات الترجيح والتي جاءت لصالح فريق الغشب، ويتأهل بذلك إلى المباراة النهائية ويضرب له موعدا مع فريق الملدة في النهائي المرتقب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملدة والغشب إلى نهائي دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة للقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.