أعراض تدل على عوز الحديد في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 12:56 صباحاً - أهمية الحديد لجسم الإنسان

الحديد هو من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء وظائفه بشكل طبيعي. يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في تكوين الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي ينقل الأوكسجين في الدم. يعتبر نقص الحديد، أو عوز الحديد، من أكثر أشكال سوء التغذية شيوعًا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض السلبية.

أعراض عوز الحديد في الجسم

يمكن أن تتفاوت أعراض نقص الحديد من شخص لآخر بناءً على مدى العوز. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى اهتمام طبي، ومن بين هذه الأعراض:

الإرهاق المستمر: يعتبر الإرهاق غير المبرر من العلامات الأولى على نقص الحديد، حيث يؤدي انخفاض مستوى الحديد إلى تقليل كمية الأوكسجين التي تصل إلى العضلات والأنسجة.

يعتبر الإرهاق غير المبرر من العلامات الأولى على نقص الحديد، حيث يؤدي انخفاض مستوى الحديد إلى تقليل كمية الأوكسجين التي تصل إلى العضلات والأنسجة. شحوب البشرة: يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى شحوب لون البشرة نتيجة نقص الهيموغلوبين في الدم.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى شحوب لون البشرة نتيجة نقص الهيموغلوبين في الدم. ضيق في التنفس: حتى أثناء القيام بالأنشطة اليومية البسيطة قد يشعر الشخص بضيق في التنفس إذا كان يعاني من نقص الحديد.

حتى أثناء القيام بالأنشطة اليومية البسيطة قد يشعر الشخص بضيق في التنفس إذا كان يعاني من نقص الحديد. خفقان القلب: يمكن أن يتسبب نقص الحديد في زيادة معدل ضربات القلب أو شعور بالخفقان لأن الجسم يحاول تعويض نقص الأوكسجين في الدم.

يمكن أن يتسبب نقص الحديد في زيادة معدل ضربات القلب أو شعور بالخفقان لأن الجسم يحاول تعويض نقص الأوكسجين في الدم. ضعف التركيز: قد يؤثر نقص الحديد سلبًا على التركيز نظرًا لنقص الأوكسجين الذي يصل إلى الدماغ.

قد يؤثر نقص الحديد سلبًا على التركيز نظرًا لنقص الأوكسجين الذي يصل إلى الدماغ. تكسر الأظافر والشعر: الخلايا المسؤولة عن نمو الأظافر والشعر قد تتأثر بشكل كبير بسبب نقص الحديد، مما يؤدي إلى هشاشتها.

كيفية التعامل مع نقص الحديد

إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض أو أكثر، فقد يكون من الضروري القيام ببعض الخطوات للتحقق من مستويات الحديد لديك وتحسينها:

استشارة الطبيب: يجب عليك زيارة الطبيب وإجراء اختبارات الدم اللازمة لتحديد مستوى الحديد في الجسم.

يجب عليك زيارة الطبيب وإجراء اختبارات الدم اللازمة لتحديد مستوى الحديد في الجسم. تناول مكملات الحديد: في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد لرفع مستوياته في الدم.

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد لرفع مستوياته في الدم. تحسين النظام الغذائي: حاول إدراج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية الخضراء.

الانتباه لأنماط حياتك الغذائية والصحية قد يساعدك في الوقاية من نقص الحديد وتحسين مستواك العام من الصحة والنشاط.