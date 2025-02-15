بوخوم يقهر بوروسيا دورتموند بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:59 مساءً - قاد جيورجيوس ماسوراس فريقه بوخوم للفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ماسوراس تكفل بتسجيل ثنائية بوخوم عند الدقيقتين 33 و35.

بهذه النتيجة، رفع بوخوم رصيده إلى 14 نقطة في المركز 17، وتجمد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز 11.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– شتوتجارت × فولفسبورج 1-2.

– سانت باولي × فرايبورج 0-1.

– يونيون برلين × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2.