عقوبات الجولة 13 من دوري نايل: إيقاف لاعبين وغرامات مالية

رياض - احمد صلاح - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا رسميًا يتضمن العقوبات التي تم فرضها على الأندية واللاعبين بعد انتهاء الجولة الـ13 من مسابقة دوري نايل لموسم 2024-2025. وجاءت هذه العقوبات وفقًا للائحة المسابقة ونظام المخالفات والعقوبات المعمول به، بهدف الحفاظ على الانضباط داخل الملاعب.

عقوبات مباراة فاركو والزمالك

تلقى نادي الزمالك عقوبات قاسية بعد المباراة التي جمعته بفريق فاركو، حيث تم إيقاف أربعة من لاعبيه عن المشاركة في المباراة القادمة. ومن بين اللاعبين الذين تم إيقافهم: مصطفى شلبي، محمد شحاتة، ومحمد عواد، وذلك بسبب حصول كل منهم على الإنذار الثالث خلال الموسم. كما تم إيقاف محمود جهاد لمباراة واحدة بسبب طرده بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم نادي الزمالك مبلغ 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء خلال المباراة.

عقوبات مباراة الأهلي وغزل المحلة

لم يسلم نادي الأهلي من العقوبات، حيث تم إيقاف مصطفى العش، لاعب الفريق الأول، لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة الأخيرة لمنعه فرصة محققة للفريق المنافس. كما تم إيقاف محمد حمدي زكي، لاعب غزل المحلة، لمباراة واحدة بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة المصري والبنك الأهلي

في مباراة المصري والبنك الأهلي، تم إيقاف أمادو باه، لاعب فريق المصري، لمباراة واحدة بعد طرده بسبب حصوله على إنذارين خلال المباراة.

عقوبات مباراة بيراميدز وحرس الحدود

كما شملت العقوبات إيقاف إيزي أيمكا، لاعب حرس الحدود، لمباراة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة إنبي والاتحاد

تم منع أحمد عصام، محلل الأداء لفريق إنبي، من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات بعد أن تلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

تحليل العقوبات

تأتي هذه العقوبات في إطار سعي رابطة الأندية المصرية لفرض الانضباط داخل الملاعب وتقليل المخالفات التي قد تؤثر على سير المباريات. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين جودة المسابقة والحفاظ على سمعة الدوري المصري.

تأثير العقوبات على الفرق

من المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على أداء الفرق في الجولة القادمة، خاصة مع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين. وسيكون على المدربين إعادة ترتيب تشكيلاتهم لتعويض غياب هؤلاء اللاعبين.