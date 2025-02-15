الزبادي والبروبيوتيك: سلاح سري ضد سرطان القولون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:59 مساءً - هل تعلم أن ما تتناوله من طعام يمكن أن يكون سلاحًا قويًا في حربك ضد السرطان؟

أظهرت دراسات حديثة أن بعض الأطعمة، وخاصة تلك الغنية بالبروبيوتيك، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

ما هي البروبيوتيك؟

البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعيش بشكل طبيعي في أمعائنا وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكن العثور عليها بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الزبادي والكيمتشي والمخللات.

كيف تحمي البروبيوتيك من سرطان القولون؟

توازن البكتيريا المعوية: تساعد البروبيوتيك على الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء، مما يقلل من خطر نمو البكتيريا الضارة التي يمكن أن تساهم في تطور السرطان.

تقليل الالتهاب: تساعد البروبيوتيك على تقليل الالتهاب في الأمعاء، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز الجهاز المناعي: تدعم البروبيوتيك جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية.

إنتاج مواد مضادة للسرطان: تنتج بعض البروبيوتيك مواد كيميائية طبيعية تساعد على قتل الخلايا السرطانية.

دور الزبادي في الوقاية من سرطان القولون

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة النوع العدواني الذي يصيب الجزء الأيمن من القولون. وذلك لأن الزبادي غني بالبروبيوتيك التي تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء ومحاربة الخلايا السرطانية.

عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

النظام الغذائي: تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، وقلة تناول الفواكه والخضروات والألياف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

السمنة وقلة النشاط البدني: زيادة الوزن والسمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

التاريخ العائلي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان القولون هم أكثر عرضة للإصابة به.

كيف يمكنك الوقاية من سرطان القولون؟

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: مثل الزبادي، الكيمتشي، المخللات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد على الحفاظ على وزن صحي ويقوي جهاز المناعة.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

الفحوصات الدورية: يجب إجراء الفحوصات الروتينية للكشف المبكر عن سرطان القولون.

هذا وإن إضافة الزبادي والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون خطوة مهمة في الوقاية من سرطان القولون. ولكن يجب أن تتذكر أن هذا ليس العلاج الوحيد، وأن الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام هو أمر ضروري للوقاية من هذا المرض الخطير.