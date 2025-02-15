نشكركم على متابعتكم خبر 8 علامات مبكرة لضعف النظر عند الأطفال: فرك العين أبرزها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:59 مساءً - تعتبر السنوات الثماني الأولى في حياة الطفل فترة حرجة لتطور الجهاز البصري لديه، لأن أي مشكلات قد تظهر في عين الطفل خلال تلك السنوات، دون العلاج اللازم، قد تؤدي إلى ضعف الرؤية لديه على المدى الطويل.

وبحسب مقالة نشرها موقع “Health x change”، فإن أعراض أمراض العيون عند الأطفال قد تكون غير واضحة في الكثير من الأحيان، إلا أنه يوجد عدد من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى ضعف النظر عند الأطفال بمرحلة مبكرة.

8 علامات تحذيرية مبكرة لمشاكل الرؤية عند الأطفال:

الرمش أو الفرك: يعد الرمش المتكرر أو فرك العين من العلامات التحذيرية المهمة التي تشير إلى معاناة الطفل إلى واحدة أو أكثر من مشكلات الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو إجهاد العين أو التعب، كذلك تهيج العين الناتج عن الحساسية أو دخول جسم غريب للعين، مثل التراب أو حبوب اللقاح.

ويمكن أن يكون الرمش أو الفرك المفرط أيضًا علامة على قصر النظر، لأن عدم وضوح الرؤية يسبب الرمش بشكل أكبر لتركيز البصره، كذلك يتسبب قضاء فترات طويلة من الوقت أمام الشاشات أو القراءة إلى إجهاد العين.

عدم الراحة أو الحكة في العين: إذا كان الطفل يشعر من عدم الراحة أو الحكة في العين، كذلك زيادة الإحمرار أو زيادة الدمع، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الحساسية، خاصة عند التعرض لمسببات الحساسية مثل وبر الحيوانات الأليفة أو الغبار أو حبوب اللقاح أو الدخان.

وقد يرجع السبب أيضا إلى عدوى العين مثل التهاب الملتحمة الفيروسي أو البكتيري، خاصة في حالة إحمرار العين أو الإفرازات.

وجود قشرة أو مادة لزجة في العينين: خروج إفرازات من عيون الطفل أو وجود قشور فى العينين، تعد علامات مهمة تشير إلى عدد من أمراض العيون، على رأسها التهاب الجفن وانسداد القناة الدمعية، والذي يمنع الدموع من التصريف بشكل طبيعي مسببا الالتهاب والقشور.

سيلان الدموع المستمر في العين: سيلان الدموع المستمر من العينين قد يشير هذا إلى حالة غير عادية في العين، ناجمة عن التهاب الملتحمة أو انسداد القناة الدمعية.

بقع أو غشاوة في العين: وجود البقع داخل “بياض” العين قد يكون علامة وجود مشكلة في الرؤية، لذلك يجب مراقبة مظهر عين الطفل للتحقق من وجود أي شيء غير عادى.

وينطبق الأمر على عيون الأطفال التي تبدو رمادية أو غائمة أو ذات مظهر أبيض غير عادي في الصور الفوتوغرافية، لأنها قد تكون علامة على وجود مشاكل في الرؤية.

عدم محاذاة العينين: يعد عدم محاذاة العينين، وهو اضطراب لا تصطف فيه العينان فى نفس الاتجاه، يعد علامة على الحول وقد تتجه العينان إلى الداخل أو الخارج، أو إلى الأعلى أو الأسفل، لذلك عند ملاحظة تلك العلامة يجب التوجه لطبيب العيون، لأنها تتسبب في مشكلات ضعف الرؤية، مثل الرؤية المزدوجة أو الضبابية، لأن العينان لا ترتكزان على نفس المكان.

وإذا تركت تلك الحالة دون علاج يمكن أن تتطور إلى “الغمش”، أو ما يعرف بـ”كسل العين”، مما يضعف الرؤية في العين غير المحاذية.

التحديق: التحديق هو محاولة للتركيز أو جعل شيء ما أكثر وضوحًا للرؤية، وقد يرجع إلى عدم وضوح الرؤية بسبب أخطاء الانكسار مثل قصر النظر، وقد يقوم الطفل في تلك الحالة بعدد من السلوكيات، مثل حمل الأشياء بالقرب من وجهه أو الجلوس بالقرب منها، مثل التلفزيون.

إمالة الرأس أو تغطية العين: قد يكون إمالة الرأس أو تغطية العين للرؤية أيضًا علامة على عدم وضوح الرؤية، وقد يكون السبب في ذلك عدم محاذاة العينين “كسل العين”، أو خطأ الانكسار.