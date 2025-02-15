ميكيل ميرينو يتحدث عن مركزه الجديد مع آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:59 مساءً - عبر الدولي الإسباني، ميكيل ميرينو، نجم آرسنال، عن سعادته بعد أن قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.

وتكفل ميرينو بتسجيل ثنائية المدفعجية، في مباراة شهدت تحوله لمركز المهاجم الصريح في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها آرسنال.

وقال النجم الإسباني في تصريحات عقب المباراة: “طلب مني ميكيل أرتيتا هذا الصباح أن أكون المهاجم اليوم. تحدثنا عن ذلك قليلاً مع أحد المساعدين، إنها المرة الأولى في مسيرتي التي ألعب فيها في هذا المركز”.

وأضاف: “أخبرني أن أستغل نقاط قوتي، ولحسن الحظ تمكنت من مساعدة الفريق بهدفين اليوم”.

وتابع: “نسيت أن أعطي زوجتي شيئاً لعيد الحب، لذا أهديها الهدفين. أعتقد أنها ستقدر هذا أكثر من الوردة وبعض الشوكولاتة”.

وأكمل: “كانت مباراة اليوم صعبة، لكنني أعتقد أن هذه المباريات هي التي تحتاج الروح. مباريات مثل اليوم جيدة حقاً للفريق”.

وختم: “علينا أن نضاعف مجهودنا ولا نتوقف، وإذا واصلنا القيام بهذه المهمة فإن أشياء جيدة ستأتي في المستقبل”.