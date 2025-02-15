مال وأعمال

الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي…

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  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 1/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 2/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 3/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 4/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 5/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 6/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 7/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 8/11
  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 9/11
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  • الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرقابة المالية تعكف على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لنشاطي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 فبراير 2025 07:15 مساءً - سمر السيد_ قال الدكتور محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حالياً على إصدار قواعد تنظيمية جديدة، تستهدف نشاطي التأمين وصناديق الاستثمار.

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وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحفل السنوي لجمعية سي إف أيه “cfa egypt” لتخريج المحللين الماليين، أن القواعد المرتقبة تستهدف تمكين الأشخاص من مقارنة المنتجات التأمينية المختلفة، وكذلك تمكين المستثمرين من مقارنة أداء الصناديق عبر نموذج إحصائي الكتروني معين ، وذلك لتحديد أبرز الصناديق المناسبة لاستثمار الأموال سواء صناديق الأسهم المتداولة أم أدوات الدخل الثابت أم صناديق المعادن.

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ولفت إلى أن هناك 3 صناديق للاستثمار في المعادن قائمة حاليا، مضيفا أن هناك صندوقين تقدما بطلبات للتأسيس وجاري دراستهم حاليا.

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وأكد أهمية الارتكاز للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن العنصر البشري سيظل مهم، لكن إذا لم يقترن بالتكنولوجيا سيمثل ذلك إشكالية.

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وذكر فريد أن الرقابة المالية أصدرت مؤخرا قواعد تنظيمية محدثة مرتبطة بالسندات والأسهم وسندات الخزانة، في اطار مساعي متواصلة لتطوير مجالات الاستثمار المختلفة وأنشطة التمويل العاملة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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