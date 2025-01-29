أسهل طريقة لعمل الكنافة بالجبنة في المنزل: وصفة خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:55 مساءً - تعتبر الكنافة بالجبنة من أشهر الحلويات الشرقية، وهي مفضلة لدى الكثيرين. تتميز هذه الحلوى بمذاقها اللذيذ وقوامها المثالي، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. في هذه الوصفة، سنقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالجبنة على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم، مع مكونات سهلة ومتاحة في كل بيت.

المكونات:

كنافة (يمكن استخدام كنافة ناعمة أو خشنة حسب الرغبة)

جبن موزاريلا

سمن بلدي أو سمن نباتي

للشربات: سكر، ماء، عصير ليمون

طريقة التحضير:

تحضير الشربات:

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وعصير الليمون.

اتركي المزيج يغلي حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح قوامه ثقيلاً بعض الشيء.

ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

تحضير الكنافة:

افردي الكنافة في صينية واسعة.

اسقي الكنافة بالسمن المذاب بالتساوي.

باستخدام شوكة، فركي الكنافة جيدًا حتى تمتزج بالسمن وتصبح مفتتة.

تجهيز الصينية:

ضعي نصف كمية الكنافة في صينية الفرن.

وزعي الجبن المقطع إلى قطع صغيرة فوق الكنافة.

غطي الجبن بالنصف المتبقي من الكنافة.

الخبز:

أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة عالية حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.

التقديم:

أخرجي الصينية من الفرن واسقي وجه الكنافة بالشربات البارد.

اتركي الكنافة تبرد قليلًا قبل التقديم.

زينيها بالمكسرات أو الفستق الحلبي حسب الرغبة.

نصائح:

للحصول على أفضل نتيجة، استخدمي جبن موزاريلا عالي الجودة.

يمكنكِ إضافة القليل من ماء الورد أو ماء الزهر إلى الشربات لإضفاء نكهة مميزة.

زيني الكنافة بالمكسرات المفضلة لديكِ، مثل الفستق الحلبي أو اللوز أو الكاجو.

قدمي الكنافة بالجبنة ساخنة أو باردة، حسب الرغبة.