دوري أبطال أوروبا… مباريات الجولة (8) الأخيرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتنطلق جميع مباريات هذه الجولة بتوقيت واحد، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في 18 ملعباً.

فقط، فريقا ليفربول وبرشلونة حسما تأهلهما إلى دور الـ 16 من هذه المسابقة بشكل عام، فيما بقيت فرص بقية الفرق متفاوتة بين التأهل المباشر أو الذهاب إلى دور خروج المغلوب.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم:

أستون فيلا- إنكلترا × سيلتك- اسكتلندا

مانشستر سيتي- إنكلترا × كلوب بروج- بلجيكا

إنتر ميلان- إيطاليا × موناكو- فرنسا

جوفنتوس- إيطاليا × بنفيكا- البرتغال

آيندهوفن- هولندا × ليفربول- إنكلترا

برشلونة- إسبانيا × أتلانتا- إيطاليا

باير ليفركوزن- ألمانيا × سبارتا براغ- التشيك

بايرن ميونيخ- ألمانيا × سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا

بوروسيا دورتموند- ألمانيا × شاختار دونيتسك- أوكرانيا

شتوتغارت- ألمانيا × باريس سان جيرمان- فرنسا

ليل- فرنسا × فينورد روتردام- هولندا

دينامو زغرب- كرواتيا × ميلان- إيطاليا

يونج بويز- سويسرا × سرفينا زفيزدا- صربيا

سبورتينغ لشبونة- البرتغال × بولونيا- إيطاليا

ريد بول سالزبورغ- النمسا × أتلتيكو مدريد- إسبانيا

ستاد بريست- فرنسا × ريال مدريد- إسبانيا

شتورم غراتس- النمسا × لايبزيج- ألمانيا

جيرونا- إسبانيا × آرسنال- إنكلترا