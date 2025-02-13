أطعمة يجب تجنبها لدى مرضى السكري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 12:55 صباحاً - أهمية التحكم في النظام الغذائي لمرضى السكري

يمثل مرض السكري تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بإدارة النظام الغذائي اليومي. فما تأكله يلعب دورًا كبيرًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، لذا من المهم معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على سلامة صحتك.

الأطعمة الغنية بالسكر

الأطعمة الغنية بالسكر هي الأخطر على مرضى السكري. الشوكولاتة، الحلويات، والمشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والتي تؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات الغلوكوز في الدم.

الحبوب المكررة

تحتوي الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض على مستويات مرتفعة من الكربوهيدرات التي تتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، مما يزيد من خطر ارتفاع مستويات السكر بشكل غير مرغوب فيه.

الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية. هذه الأطعمة لا ترفع مستويات السكر في الدم فحسب، بل قد ترفع أيضًا مستويات الكوليسترول وتؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المالحة

تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو مشكلة شائعة بين مرضى السكري. المحفظة على تناول كميات معتدلة من الملح يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة.

خطوات للتحكم في النظام الغذائي

اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة لزيادة مستوى الألياف الغذائية.

استهلك الفاكهة بكميات معتدلة وانتبه للأنواع التي تحتوي على مستويات سكر عالية.

استخدم طرق طهي صحية مثل الشواء أو الخبز بدلاً من القلي.

كن حذرًا من الأطعمة المعالجة، وتأكد من قراءة الملصقات الغذائية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مستويات غير صحية من الملح أو السكر.

من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن لمرضى السكري الحفاظ على مستوى مثالي من السكر في الدم وتحقيق حياة صحية ومتوازنة. الموظبة على التشاور مع أخصائي التغذية أو الطبيب تعد خطوة مهمة للتخطيط لنظام غذائي مناسب يتمتع بالتوازن الغذائي ويقلل من المخاطر الصحية.