دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يحقق الأهمّ أمام سيلتك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 12:55 صباحاً - حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً مهماً خارج ملعبه على فريق سيلتك الاسكتلندي، وبهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب ملحق التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدف سيلتك دايزن مايدا (د 79) وسجل هدفي بايرن ميونيخ ميكايل أوليس (د 45) وهاري كين (د 49).

ويلتقي الفريقان إياباً يوم الثلاثاء القادم 18 شباط الجاري.