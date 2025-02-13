اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يحقق الأهمّ أمام سيلتك

0 نشر
0 تبليغ

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يحقق الأهمّ أمام سيلتك

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يحقق الأهمّ أمام سيلتك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 12:55 صباحاً - حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً مهماً خارج ملعبه على فريق سيلتك الاسكتلندي، وبهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب ملحق التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

سجل هدف سيلتك دايزن مايدا (د 79) وسجل هدفي بايرن ميونيخ ميكايل أوليس (د 45) وهاري كين (د 49).

ويلتقي الفريقان إياباً يوم الثلاثاء القادم 18 شباط الجاري.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا