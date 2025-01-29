دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين قبل الجولة الثامنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

الأهداف هي ملح كرة القدم، فكيف إذا كانت في دوري أبطال أوروبا… هنا تذكير بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، والتي تجري اليوم، الأربعاء، بتوقيت واحد ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 9 أهداف

2- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف

3- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 7 أهداف

4- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 7 أهداف

5- جوناثان دايفيد (ليل): 7 أهداف

6- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف

7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 6 أهداف

8- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف

9- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 6 أهداف

10- دافيد ستريليتش (سلوفتنبراتيسلافا):5 أهداف

11- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف

12- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف

13- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك):5 أهداف

14- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 5 أهداف