وائل عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة: “أسئلتها مستفزة وتفتقر إلى اللباقة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 02:58 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في انتقاد علني، هاجم الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الإعلامية بسمة وهبة بسبب أسلوبها في طرح الأسئلة على ضيوفها في برنامجها “العرافة”.

شارك وائل عبد العزيز متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو من حلقة سابقة لبرنامج “العرافة” تستضيف الإعلامي العراقي نزار الفارس.

ويظهر في الفيديو بسمة وهبة وهي تسأل نزار الفارس عن سبب قدومه إلى مصر لإجراء حوارات مع الفنانين، معتبرة أن “مصر هي من تصنع شهرة الجميع”.

نزار الفارس أفحمها بلباقة وذكاء

انتقد وائل عبد العزيز سؤال بسمة وهبة، معتبرا أنه “مستفز” و”يفتقر إلى اللباقة”. وأشاد بإجابة نزار الفارس الذي رد قائلا: “مصر للجميع وهي أم الدنيا وأنا أحب هذا البلد”.

وأضاف عبد العزيز أن فريق إعداد البرنامج لم يكن موفقا في اختيار هذا السؤال، مؤكدا أن نزار الفارس “أفحم” بسمة وهبة بلباقة وذكاء.

يذكر أن برنامج “العرافة” يعد أحد أشهر برامج “التوك شو” في مصر خلال شهر رمضان، وغالبا ما تثير حلقاته جدلا واسعا بسبب تصريحات الضيوف وأسئلة بسمة وهبة