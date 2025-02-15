جوجل تُطوّر مساعد Gemini بميزة “الذاكرة”: الآن يتذكّر محادثاتك السابقة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 02:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في خطوة مفاجئة ومثيرة، أعلنت جوجل عن تحديث جديد لمساعدها الذكي Gemini، يضيف ميزة “الذاكرة” التي طال انتظارها. هذه الميزة الجديدة تسمح لـ Gemini بتذكّر محادثاتك السابقة معه، مما يجعله أكثر قدرة على فهم سياق كلامك وتقديم استجابات دقيقة وذات صلة أكبر.

“الذاكرة” الذكية: كيف تعمل؟

تعتمد ميزة “الذاكرة” في Gemini على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، حيث يقوم المساعد بتخزين وتحليل محادثاتك السابقة معه بطريقة آمنة ومشفرة. عندما تتحدث معه مرة أخرى، يمكنه الرجوع إلى هذه المحادثات السابقة لفهم أفضل لاهتماماتك وأهدافك، وتقديم استجابات أكثر تخصيصًا وملاءمة.

فوائد ميزة “الذاكرة”

• تحسين دقة الاستجابات: بفضل “الذاكرة”، يمكن لـ Gemini فهم سياق كلامك بشكل أفضل، مما يساعده على تقديم استجابات أكثر دقة وملاءمة.

• توفير الوقت والجهد: لم تعد بحاجة إلى تكرار نفس المعلومات في كل محادثة، حيث يتذكر Gemini ما قلته سابقًا.

• تجربة مستخدم أكثر سلاسة: تجعل “الذاكرة” تجربة التحدث مع Gemini أكثر طبيعية وسلاسة، حيث يشعر المستخدم بأن المساعد يفهمه ويتذكره.

• تطبيقات واسعة: يمكن استخدام ميزة “الذاكرة” في العديد من التطبيقات، مثل المساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المقالات، والإجابة على الأسئلة المعقدة، والمزيد.

تعتبر ميزة “الذاكرة” خطوة هامة نحو تطوير مساعد Gemini ليصبح أكثر ذكاءً وفائدة للمستخدمين. ومع استمرار جوجل في تطوير هذه التقنيات، يمكننا توقع المزيد من الميزات المبتكرة التي ستجعل حياتنا أسهل وأكثر إنتاجية