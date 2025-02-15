نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة ترامب تسمح بتصدير الغاز المسال وتنشئ مجلسا للطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 15 فبراير 2025 03:14 مساءً - العربية نت_ قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنها منحت ترخيصا لمشروع كومنولث إل.إن.جي في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي أول موافقة على تصدير الغاز المسال بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن منح مثل هذه التراخيص في أوائل العام الماضي.

وجرت الموافقة على التصدير إلى أسواق آسيا وأوروبا.

كما وقع ترامب أمس الجمعة أمرا تنفيذيا في المكتب البيضاوي يقضي بإنشاء مجلس جديد للطاقة بقيادة وزير الداخلية دوج بورجوم، والذي سيسعى إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.

والولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

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