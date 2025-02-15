اليوجا: طوق النجاة من القلق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 02:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عالم يموج بالضغوط والتحديات، أصبح القلق رفيقاً دائماً للكثيرين. وبينما تتنوع طرق العلاج، تبرز اليوجا كأحد الوسائل الفعالة للتخفيف من حدة القلق وتحسين الصحة النفسية. فما هي اليوجا، وكيف تساهم في علاج القلق؟

اليوجا هي ممارسة هندية قديمة تجمع بين التمارين الجسدية والتنفس العميق والتأمل. ورغم أنها قد تبدو مجرد مجموعة من الحركات، إلا أنها تحمل في طياتها فوائد جمة للجسم والعقل على حد سواء.

تعمل تمارين اليوجا على تنشيط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، المسؤول عن تهدئة الجسم وتقليل استجابات التوتر.

يساعد التنفس العميق والمنتظم على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يساهم في تقليل الشعور بالقلق.

غالباً ما يترافق القلق مع توتر في العضلات، خاصة في منطقة الرقبة والكتفين.

تساعد تمارين اليوجا على إرخاء العضلات وتخفيف التوتر، مما يساهم في تقليل الشعور بالقلق الجسدي.

تشجع اليوجا على التركيز على اللحظة الحاضرة والتنفس، مما يساعد على تحسين الوعي الذاتي بالجسم والعواطف.

من خلال هذا الوعي، يمكن للشخص التعرف على محفزات القلق والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية.

يساعد التأمل والتركيز على التنفس في اليوجا على تهدئة العقل وتصفية الذهن من الأفكار السلبية.

يعزز هذا الاسترخاء الشعور بالسلام الداخلي ويقلل من حدة القلق.

أظهرت الدراسات أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تزيد من إفراز هرمون السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب والقلق.

هناك العديد من أنواع اليوجا، ولكن بعضها قد يكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يعانون من القلق، مثل:

هاتا يوجا: تركز على التمارين الأساسية والتنفس العميق.

يوجا ترميمية: تستخدم الدعائم لمساعدة الجسم على الاسترخاء العميق.

فلو يوجا: تجمع بين الحركة والتنفس لخلق تدفق مستمر من التمارين.