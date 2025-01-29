نشكركم على متابعتكم خبر مكياج طبيعي ناعم: خطوات بسيطة لإطلالة مشرقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:55 مساءً - تبحث العديد من الفتيات عن إطلالة مكياج طبيعية وناعمة تبرز جمالهن الطبيعي دون مبالغة. إليكِ خطوات بسيطة وسهلة لتحقيق هذا اللوك المثالي، مستوحاة من خبراء التجميل:
1. تحضير البشرة:
التنظيف: ابدأي بتنظيف بشرتكِ جيدًا باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتكِ.
الترطيب: ضعي المرطب الذي يناسب بشرتكِ لمنحها النعومة والترطيب اللازمين.
الحماية من الشمس: لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية بشرتكِ من الأشعة الضارة.
2. تطبيق البرايمر:
تنعيم المسام: يساعد البرايمر على تنعيم ملمس البشرة وتقليل مظهر المسام.
ثبات المكياج: يساهم في تثبيت المكياج لفترة أطول.
اختيار البرايمر المناسب: اختاري برايمر خفيف القوام ومناسبًا لنوع بشرتكِ.
3. تطبيق كريم الأساس والكونسيلر:
كريم الأساس: استخدمي كمية قليلة من كريم الأساس ووزعيها بالتساوي على بشرتكِ للحصول على تغطية طبيعية.
الكونسيلر: طبقي الكونسيلر على المناطق التي تحتاج إلى إخفاء، مثل الهالات السوداء تحت العينين.
4. مكياج العيون:
الحواجب: ابدئي بتصفيف حاجبيكِ باستخدام جل الحواجب الشفاف أو الملون.
ظلال العيون: استخدمي ظلال عيون بألوان محايدة وطبيعية، مثل البني أو البيج.
الماسكارا: ضعي طبقة رقيقة من الماسكارا لتحديد الرموش وإبراز جمال العينين.
5. تطبيق البلاشر:
اختيار اللون المناسب: اختاري لون بلاشر طبيعي يتناسب مع لون بشرتكِ.
التطبيق: ضعي البلاشر على عظام الخدين باتجاه الأعلى للحصول على مظهر مشرق.
6. تطبيق أحمر الشفاه:
اللون الطبيعي: اختاري لون أحمر شفاه قريب من لون شفتيكِ الطبيعي.
الترطيب والتقشير: قبل وضع أحمر الشفاه، قومي بتقشير وترطيب شفتيكِ للحصول على مظهر ناعم.
نصائح إضافية:
استخدمي فرش مكياج نظيفة: للحصول على نتائج أفضل وتطبيق متساوٍ للمكياج.
لا تبالغي في استخدام المنتجات: استخدمي كميات قليلة من كل منتج للحصول على مظهر طبيعي.
ركزي على إبراز ملامحكِ الجميلة: استخدمي المكياج لإبراز أفضل ما في وجهكِ.
كوني واثقة من نفسكِ: الثقة بالنفس هي أجمل ما يمكنكِ ارتداؤه.