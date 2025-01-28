الدوري الإيطالي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

فينيزيا × هيلاس فيرونا 1-1

جنوى × مونزا 2-0

ميلان × بارما 3-2

أودونيزي × روما 1-2

ليتشي × إنتر ميلان 0-4

لاتسيو × فيورنتينا 1-2

تورينو × كالياري 2-0

كومو × أتلانتا 1-2

نابولي × جوفنتوس 2-1

إمبولي × بولونيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)

1- نابولي: 53 نقطة

2- إنتر ميلان: 50 نقطة

3- أتلانتا: 46 نقطة

4- لاتسيو: 39 نقطة

5- جوفنتوس: 37 نقطة