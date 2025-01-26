انت الأن تتابع خبر تقلبات جوية حادة على هذه المناطق في المملكة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انتصاف فصل الشتاء والدخول في ذروته،تتعرض بعض من مناطق المملكة العربية السعودية إلى موجة من التقلبات الحادة في الطقس،حيث تتعرض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد،كما لا يستبعد تكون الضباب على هذه المناطق،كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار المتوسطة على الحدود الشمالية والجوف وحائل،تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-