نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات معرض "المصحف الشريف" ضمن فعاليات موسم شتاء جازان 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء اليوم، فعاليات معرض المصحف الشريف الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن فعاليات "شتاء جازان 2025"، وذلك بمقر الراشد مول التجاري بمدينة جيزان.

ويتضمن المعرض استعراضًا للوسائل الحديثة المستخدمة في طباعة المصحف الشريف، ومراحل إنتاجه، إلى جانب عرض التقنيات المتطورة التي تسهم في خدمة القرآن الكريم، وعدد من الفعاليات الدعوة والإرشادية والتوعوية بكل ما يهم المسلم في دينه ودنياه