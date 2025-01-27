"احصلي على بشرة مشرقة ونضرة في دقائق".. ماسكات منزلية سحرية تزيل البقع الداكنة والتصبغات!

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رياض - احمد صلاح - مع كثرة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تعاني العديد من الفتيات من اسمرار البشرة وظهور تصبغات مزعجة، مما يدفعهن إلى البحث عن حلول طبيعية لتفتيح البشرة واستعادة نضارتها. الوصفات الطبيعية تُعد الخيار الأمثل بفضل فعاليتها وأمانها على البشرة مقارنة بالكريمات الكيميائية.

ماسك الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

طبقي الخليط على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيدًا.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

الفوائد:

حمض اللاكتيك في الزبادي يساعد على تفتيح التصبغات.

العسل يرطب البشرة ويهدئها، مما يمنحها نعومة وإشراقة طبيعية.

التكرار: يُستخدم الماسك مرتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.

ماسك الكركم والعسل لتوحيد لون البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

وزعي الماسك على الوجه والرقبة بالتساوي.

اتركيه حتى يجف تمامًا.

اشطفيه بالماء الفاتر وجففي البشرة بلطف.

الفوائد:

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات تُساعد في تفتيح البقع الداكنة.

الزبادي يغذي البشرة والعسل يحسن ملمسها.

التكرار: يُنصح باستخدامه مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة في الصيف:

استخدام واقي الشمس:

تطبيق واقٍ من الشمس بعامل حماية SPF مناسب قبل التعرض للشمس بربع ساعة.

شرب الماء بوفرة:

يساعد شرب كميات كافية من الماء على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل التوت، السبانخ، والجزر لتحسين صحة البشرة من الداخل.

تقشير البشرة بانتظام:

استخدمي مقشرًا طبيعيًا مرة أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة.

استخدام ماء الورد:

قومي برش ماء الورد البارد على البشرة لترطيبها وتهدئتها بعد يوم حار.

لماذا الوصفات الطبيعية؟