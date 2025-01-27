اختيار خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير اليونسكو راعيًا لصندوق التراث العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:28 صباحاً - أعلنت حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، قيام صندوق التراث العالمي الإفريقي باختيار الدكتور خالد العناني راعيًا للصندوق؛ وذلك تقديرًا من الصندوق لخبرات الدكتور العناني ومسيرته الحافلة بالإنجازات في مجال حماية التراث الثقافي، فضلاً عن مكانته الإفريقية والدولية بصفته المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، المعتمد من كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.. مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد نظمت في 13 يناير الجاري حفلًا في إطار حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، ألقى خلالها وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، كلمة استعرض خلالها أمام اكثر من 100 سفير من السفراء المعتمدين في مصر الأهمية التي توليها الدولة المصرية لهذا الترشيح.

كما تطرق المرشح المصري الدكتور العناني- خلال الحفل- إلى الخطوط العريضة لرؤيته لإدارة المنظمة، الدولية وتم خلالها إطلاق الموقع الإلكتروني للحملة (https://khaledelenany.com/).