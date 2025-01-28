نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع ومباشر.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل الابتدائي بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن نتيجة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي، حيث تم إعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل دقيق.

و أشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن النتائج أصبحت متاحة عبر الإنترنت لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط المخصص على موقع المديرية من هنا https://www.gizaedu.net/



طريقة الاستعلام على نتيجة صفوف النقل الابتدائي بالجيزة من خلال الخطوات التالية:

- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس

- اختيار الصف الدراسي للحصول على النتيجة بسهولة.