نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناقشة مشروعات تخرج طلاب صحافة بإعلام CIC بحضور نخبة من كبار الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت إعلام CIC اليوم مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة والنشر الإلكتروني، وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، والدكتورة آمال الغزاوي عميد الكلية والدكتورة نرمين الأزرق وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور وليد حامد والدكتور محمد رضا حبيب. وبمشاركة المدرسين المساعدين مصطفي طارق وسحر سمير ومارينا مكرم



وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين، ضمت الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة "اليوم السابع"، والكاتب الصحفي محمد عبد الله رئيس تحرير مجلة "الشباب" بمؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "بصراحة" الإخباري.

وشملت مشروعات التخرج سبعة مشروعات متميزة، وهي: ذات، فيرست، بانوراما، المنصة، روافد، تاء مربوطة، والبوصلة حيث تناولت موضوعات متنوعة تضمنت تحقيقات صحفية، حوارات حصرية، وتقارير ميدانية. وقد حظيت المشروعات بإشادة واسعة من لجنة المناقشة التي أثنت على مستوى الطلاب وأعمالهم المتنوعة.

كما تضمنت المشروعات حوارات وانفرادات مع نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار والصحف بالشركة المتحدة، والإعلامي رامي رضوان إضافة إلى الفنانين عمرو سعد ومحسن إسماعيل وعدد من الحوارات مع نخبة من نجوم الرياضة والطب والمجتمع

كما تطرقت المشروعات إلى تحقيقات وتقارير حول قضايا اجتماعية واقتصادية بارزة، مثل الإدمان، الأسعار، تأثير التكنولوجيا والسوشيال ميديا على الأسرة إلى جانب مغامرات صحفية ميدانية شملت تغطية في جبل موسى، حفلات التكنو، وملفات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته والمتاحف المصرية

وفي ختام المناقشات، قدمت اللجنة مجموعة من الملاحظات والتوجيهات للطلاب بهدف تطوير مشروعاتهم وتعزيز قيمتها الصحفية، مشيدة بتميزهم مقارنة بأقرانهم في الكليات المشابهة، ومؤكدة على الدور الريادي الذي تلعبه إعلام CIC في إعداد جيل جديد من الصحفيين القادرين على مواكبة متطلبات المهنة الحديثة.

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