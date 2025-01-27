نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:28 صباحاً - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بطوكيو، وذلك فى إطار متابعة أنشطة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجايكا، برئاسة دكتور شينشرو تاناكا مستشار أول التعليم الأساسي بمجموعة تنمية الموارد البشرية الجايكا، والسيد ياسوتا ماسامونى خبير مساعد فى موضوعات التعليم الأساسي والوفد المرافق لهم.

واستقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي البعثة اليابانية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترأست اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، والأستاذة ناعومي سان كبير استشاري مشروع هيئة التعاون الدولية الجايكا، والأستاذة دينا كريم المسئول الرئيسي للبرنامج بمكتب جايكا مصر، والأستاذة هبه الحسيني مسئول برنامج الطفولة المبكرة بمكتب جايكا مصر، ووفد من ممثلى الجايكا وقطاع العمل المعنى بالطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وثمنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة الذى ينفذ فى إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعلم وسبل الدعم المقدمة لمواكبة منهجية وزارة التضامن الاجتماعي فى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة كأحد أولويات العمل انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر ومن خلال التطبيقات الخاصة بنظام التعليم الياباني، وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإقامة حضانات وفق المعايير، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال .

وتناول اللقاء مناقشة إنجازات المرحلة الأولي للبرنامج متضمنة عدد من محاور العمل من تدريب الميسرات بالحضانات وتطوير كتب الأنشطة ،وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور، وتوفير المواد التعليمية، وتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج والتى انطلقت فى عام 2022، وتستمر حتى 2026 باستهداف 500 حضانة على مستوى 9 محافظات، كذلك طرح اللقاء التعاون بين مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" تحت مظلة برنامج مودة ومشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة .

ومن جانبها، قدمت البعثة اليابانية الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع جايكا والذى بدأ منذ فترة طويلة لمشاركة الخبرات اليابانية فى مجال الطفولة المبكرة وتقديم مفهوم التعلم من خلال اللعب.

هذا وقد تضمن برنامج زيارة بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بطوكيو تنظيم زيارات لحضانة الرؤى وحضانة الطفل السعيد بالسادس من أكتوبر للوقوف على تنفيذ البرنامج وإدارة حوار مفتوح مع ميسرات الحضانات للتعرف على الخدمات المقدمة وآليات التدريب لتنمية مهارات الأطفال، كما تم زيارة حضانة جمعية الهلال الأحمر بفيصل، وشارك الوفد فى ندوة توعية للأمهات بجمعية الفسطاط.