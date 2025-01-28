الرياضة

عاجل.. سر تعطل صفقة انتقال بن شرقي إلى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

عاجل.. سر تعطل صفقة انتقال بن شرقي إلى الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر تعطل صفقة انتقال بن شرقي إلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

الأهلى متمسك بالتعاقد بن شرقي ومدرب الريان يرفض التفريط في اللاعب

وأكد كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم على شاشة قناة الحياة، أن العقبة أمام الأهلي للتعاقد مع بن شرقي، هو مدرب الريان القطرى، الذى يرفض التفريط في اللاعب بسبب ارتباط الفريق بمباريات في دوري أبطال آسيا.

وواصل كريم حسن شحاتة، أن الأهلي يرغب في التعاقد مع بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا