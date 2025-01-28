نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل الأهلي على بيان معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي أكد أن مجلس الإدارة تفاجئ من بيان وكيل الظهير التونسي علي معلول.

الغندور: الأهلي "مستغرب" من بيان وكيل علي معلول

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي لم يُبلغ اللاعب بأي قرار والبيان الصادر تراه إدارة الأهلي إنه بيان غير موفق".

وأكمل: "كولر لم يحسم موقف اللاعب حتى الأن والأهلي ينتظر قرار المدرب لحسم موقف اللاعب".

واختتم: "الأهلي متمسك باللاعب لما قدمه مع النادي خلال سنوات كثيرة ولكن لا يتم التدخل في قرارات الجهاز الفني والمسؤولين ينتظرون قرار كولر الأخير لحسم موقف اللاعب".