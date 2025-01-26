“وداعًا للأدوية.. علاج نهائي للسعال الحاد والكحة والبلغم والرشح من أول استعمال!”

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رياض - احمد صلاح - في فصل الشتاء، تزيد مشكلات السعال والرشح بسبب تقلبات الطقس والعدوى الفيروسية، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية للتخفيف من هذه الأعراض والتعافي بسرعة، ومن بين هذه الطرق الفعالة هو مشروب الأعشاب المهدئ الذي يحتوي على بذور الشمر، اليانسون، والحبة السوداء، سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير هذا المشروب وفوائده الصحية.

طريقة تحضير المشروب الطبيعي

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الشمر

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون

ملعقة صغيرة من بذور الحبة السوداء (حبة البركة)

كوب ماء

طريقة التحضير:

في وعاء، ضع الماء مع بذور الشمر، اليانسون، والحبة السوداء.

اغلي المزيج لمدة 5-10 دقائق، ثم اتركه ليهدأ.

صفِّ المزيج واتركه ليبرد قليلًا ثم يصبح جاهزًا للشرب.

طريقة الاستخدام

يمكنك تناول كوب من هذا المشروب دافئًا مرتين يوميًا؛ صباحًا ومساءً، سيساعدك هذا المشروب في تهدئة السعال، والتخلص من البلغم، وتخفيف أعراض الرشح من الاستخدام الأول.

فوائد المكونات